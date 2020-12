De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de diciembre de 2020, p. 9

John Bonham se tiró sobre el cuello su cuarto vodka cuádruple de la mañana y le dio una mordida a un rollito de jamón. Luego le sonrió a Rex King, el asistente de Led Zeppelin encargado de llevar a uno de los bateristas más volátiles y hedonistas del rock a su ensayo. El desayuno , afirmó.

Ese sería el último de su vida. De camino a los Bray Studios de Berkshire, Inglaterra, el ánimo de Bonham se volvió amargo, insinuando una devastadora separación que se acercaba rápidamente.

Mientras manejábamos camino al ensayo, no se veía tan feliz como podía estarlo , contó el vocalista Robert Plant a The Independent, recordando los actos que llevaron a la separación de una de las más grandes e influyentes bandas de los años 70; hace 40 años.

“Dijo: ‘Ya estoy harto de tocar la batería. Todos lo hacen mejor que yo’. Estábamos manejando y arrancó la visera del coche y la tiró por la ventana mientras hablábamos. Dijo: ‘Te diré qué, cuando lleguemos al ensayo tú tocas la batería y yo canto’”.

Era el 24 de septiembre de 1980, se preparaban para la primera gira de Led Zeppelin por Estados Unidos desde 1977, promovían el álbum In Through the Out Door. El baterista, Bonzo como le llamaban sus amigos, nunca se detuvo. Había colapsado en el escenario durante la tercera canción de un espectáculo que ofrecieron en Nuremberg, unos meses antes. El consumo incesante de alcohol lo había hecho susceptible a desmayos.

“Bonzo había empezado a estar un poco errático, no puedo decir que estaba en buena forma, porque no lo estaba. Hubo algunos buenos momentos durante los últimos ensayos… pero entonces empezó con el vodka. Creo que había estado bebiendo porque tenía algunos problemas en su vida personal”, comentó John Paul Jones, bajista de Zeppelin.

Cuando la banda se fue a pasar la noche a la casa del guitarrista Jimmy Page en Windsor, Bonham falleció en un sillón. Un asistente lo llevó a la cama y se quedó a su lado. Al día siguiente, al no haber llegado al ensayo, a la 1:45 de la tarde, Jones y Benji Lefevre, mánager de Led Zeppelin, fueron a verlo.

Tratamos de despertarlo , señaló Jones. Fue horrible. Tuve que decir a los otros dos, tuve que dar las noticias a Jimmy y a Robert. Sentí mucha furia de haberlo perdido .

Bonham murió ahogado por su vómito, tenía 32 años.

La trágica pérdida de uno de los bateristas más celebrados de la historia del rock, famoso por sus solos de 20 minutos y ser la base del sonido de Led Zeppelin también significó la muerte de una banda que representaría la piedra angular tanto del rock clásico como del heavy metal.

John Bonham tocaba la batería como alguien que no sabe lo que va a pasar después, como si estuviera pendiendo del borde de un precipicio , calificó Dave Grohl.

La gira por norteamérica fue cancelada. Seis semanas después, Led Zeppelin anunció su disolución en un breve comunicado de prensa. Deseamos que sea de su conocimiento que la pérdida de nuestro querido amigo, y el profundo sentimiento de falta de armonía que sentimos nosotros y nuestro mánager, nos ha llevado a decidir que no podemos continuar como estábamos .

La banda juró no seguir sin uno de sus miembros fundadores, algo que salvo por reuniones de aniversario y ocasional caridad, han mantenido hasta ahora.

Después de perder a John no quería tocar la guitarra, y ese sentimiento duró por un tiempo , escribe ahora Page en su nuevo libro Jimmy Page: The Anthology, mientras Plant habló hace poco en su podcast Diggin Deep acerca de cómo la separación lo inspiró a trabajar solo. Apenas tenía 33, y la totalidad de mis pasados 12 años habían sido bajo el cálido, a veces templado y hasta congelado, clima de Led Zeppelin. Así que cuando perdimos a John sólo quedaba una cosa por hacer y eso era continuar, intentar y seguir adelante y distanciarme, si podía, de las maravillosas sombras del pasado .

