Carlos Paul

Periódico La Jornada

Martes 1º de diciembre de 2020, p. 5

El caricaturista, dibujante e historiador Gonzalo Rocha (Ciudad de México, 1964), colaborador de La Jornada, fue distinguido con el Premio a la Trayectoria de Caricatura Gabriel Vargas, que otorgan la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Museo del Estanquillo, premiación que será transmitida el 9 de diciembre a las 13:30 horas por las plataformas digitales del recinto.

Rocha descubrió su vocación desde temprana edad leyendo la historieta Los Supersabios, de Germán Butze. A los 14 años, antes de terminar la secundaria, se presentó en la revista La Garrapata, donde publicaron sus primeros dibujos. De allí en adelante ha trabajado para varios periódicos y revistas de México y del extranjero, como La Jornada, del cual es fundador.

Ha ganado premios internacionales y publicado varios libros en coautoría e individualmente.

Con más de 40 años de trayectoria, Rocha conversa sobre el trabajo del caricaturista, la crítica, el poder y los políticos.

“En los años que he trabajado me parece que las distintas corrientes de caricatura política son válidas. Siempre ha habido caricaturistas cercanos a las militancia partidaria y, además, en espacios periodísticos. Es el caso de Rius, Naranjo y El Fisgón. Es una manera de trabajar y de desarrollar las ideas políticas o ideológicas que les interesen.