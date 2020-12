Reyes Martínez Torrijos y Juan Carlos G. Partida

Reportero y Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 1º de diciembre de 2020, p. 4

El caricaturista argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, quien falleció en septiembre pasado, era un ser humano bellísimo, un filósofo, un hombre con gran empatía , pero también tenía una faceta quizá diabólica , dice el editor Daniel Divinsky, quien fue amigo por más de 50 años de Quino.

En el homenaje Aquí no hay tristeza, realizado este domingo en la edición 34 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Divinsky contó anécdotas sobre el querido creador de Mafalda, acompañado por la dibujante colombiana Adriana Mosquera Nani y el editor Martín Solares. Durante 50 minutos, evocaron el valor de Lavado y la importancia que tuvo en sus vidas y en la de muchos lectores.

Divinsky mencionó que “lo de que no hay tristeza me parece una afirmación realmente muy optimista de la FIL. No existe una palabra para describir la tristeza que me produjo la desaparición física de Quino”.

Relató que el caricaturista tenía berrinches, malhumores y testarudeces ; por ejemplo, una ocasión en que comían en un restaurante en Argentina se les acercó una chica para preguntarle: “¿Usted es Quino?”, quien le respondió: Cuando trabajo sí, pero en este momento estoy comiendo .

Lavado Tejón era un ateo militante y un anticlerical ferviente, como toda su familia, de origen republicano español; sin embargo, fue un lector profundo de la Biblia, que utilizó para criticar, incluso en algunas de sus caricaturas , añadió Divinsky.

El impacto que tuvo la edición de las tiras de Lavado Tejón convirtió a Ediciones de la Flor en referente nacional desde que “Quino nos propuso publicar Mafalda. De tirajes de 2 o 3 mil ejemplares con otros libros, pasamos a publicar el volumen 6 de Mafalda en octubre de 1970 con 200 mil ejemplares, que se vendieron en una tarde”.

La sopa, metáfora de la imposición