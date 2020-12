En la reunión de ayer, los integrantes de la Comisión de Víctimas también aprobaron diversas reformas a la Ley de Búsqueda de Personas, para que la ficha se difunda por todas las vías posibles, incluidos los medios de comunicación masiva, además de ordenar que los grupos de búsqueda en cada alcaldía deberán instalarse en un plazo no mayor a 30 días hábiles siguientes a la toma de protesta de cada alcalde.

“Las personas servidoras públicas que integran los grupos de búsqueda deberán ser capacitadas en un periodo no mayor a 60 días hábiles siguientes a la toma de protesta de la alcaldesa o alcalde de cada demarcación territorial.

Los mecanismos, principios y materias de capacitación para las personas servidores públicas que integren los grupos de búsqueda en cada alcaldía serán determinados por la Comisión de Búsqueda , se lee en la reforma que fue enviada al pleno.

Entre las modificaciones destaca la derogación del requisito de no antecedentes penales y no inhabilitación para los aspirantes a encabezar la Comisión de Búsqueda, por considerar que se vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, incluso de quienes cometieron una falta administrativa o hayan sido inhabilitados temporalmente.