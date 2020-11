La pareja de jornaleros anhela que sus hijos tengan un futuro mejor; no obstante, durante el tiempo que han estado en Teacapán no han recibido becas para sus hijos no apoyos de otro tipo.

Margarita Urías, directora del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en sinaloa, dio a conocer que en las revisiones que realizan autoridades municipales de Escuinapa han detectado algunos menores son llevados a trabajar enfermos.

Se advierte a los adultos que deben llevarlos a recibir atención médica, aunque algunos se niegan.

Urías consideró que durante la pandemia los 16 mil niños y adolescente que acompañan a más de 100 mil personas que llegan a Sinaloa a laborar en el campo pasaron situaciones muy difíciles debido al cierre de los comedores comunitarios.