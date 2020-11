Ap

Nueva York. No más películas nuevas hasta que acabe la influenza , decía un encabezado del New York Times el 10 de octubre de 1918, mientras la mortal segunda ola de la gripe española se desataba.

Un siglo después, durante otra pandemia, las cintas se enfrentan a la misma situación, pero no porque no se hayan producido nuevas. En servicios de streaming, video a la carta, cine virtual y salas de cine no han parado de estrenarse filmes pese al Covid-19. El propio New York Times ha publicado más de 460 reseñas nuevas desde mediados de marzo.

Y aunque hasta hace poco la gran mayoría de esos estrenos no se han hecho con bombo y platillo al estilo de Hollywood, ocho meses después de iniciada la pandemia eso está cambiando. El mes pasado, Walt Disney Co. probó ofrecer Mulán, producción que costó 200 millones de dólares, como una cinta premium en su creciente servicio de streaming Disney+, donde también estrenará la película de Pixar Soul el 25 de diciembre, sin costo adicional. WarnerMedia anunció la semana pasada que La mujer maravilla 1984, que podría haber facturado mil millones de dólares en una taquilla de verano normal, llegará a los cines y a HBO Max simultáneamente el mes próximo.

Aún no se sabe a ciencia cierta cómo la industria del cine sobrevivirá a la pandemia, pero cada vez es más claro que Hollywood no volverá a ser igual. Así como la influenza española acabó con las compañías más pequeñas y contribuyó a la formación del sistema de estudios, el Covid-19 está cambiando Hollywood, acelerando la reforma digital y potencialmente reordenando una industria que ya estaba en evolución.

No creo que el genio regrese a la lámpara , dijo el veterano productor Peter Guber, presidente de Mandalay Entertainment y ex director de Sony Pictures. Será un nuevo sistema de estudios. En vez de MGM y Fox, será Disney y Disney+, Amazon, Apple, Netflix, HBO Max y Peacock .