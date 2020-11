–¿Cuál es su principal objetivo?

–Nuestro motor es lograr ambientes laborales con cero tolerancia a la violencia. Creemos que tener este espacio libre de violencia nos va a permitir desarrollar nuestras miradas, nuestro talento, así como nuestros discursos. A través de las cláusulas, que estén asentadas en los contratos, podremos activar alguna acción concreta y darle fin a las acciones judiciales. La violencia no es una negociación, simplemente ya no hay que permitirla.

–¿Cómo se crean las cláusulas y cuáles son?

–Empezamos a trabajar con una cláusula y nos dimos cuenta que la había hecho un hombre, así que de ahí partimos a las experiencias de las mujeres y las hicimos enumerativas. Paulina Villegas, abogada y parte de la iniciativa, les dio el sustento legal que necesitábamos. Generamos tres cláusulas: cero tolerancia a la violencia, intimidad (tiene que ver más con las actrices) y otra de no discriminación. Se publicarán de forma gratuita, junto con la página web, en el marco del FICG, el 26 de noviembre. Sólo tendrían que llenar un formulario y podrán descargarlas.

–¿Si una casa productora decidiera incorporar las cláusulas, a ti como productora qué te permiten hacer?

–Yo como productora me di cuenta que tener algo en el contrato me permite poder accionar, como ya firmaste, ya sabes la consecuencia. El respaldo legal me da la posibilidad de correr a alguien que fragmenta, divide, omite o que generará cualquier comportamiento violento contra la mujer. Las cláusulas nos dan la herramienta de accionar en el día a día. Además, se forma una pedagogía, porque deja el precedente. Cuando yo veo que al otro lo corrieron por hacer eso, me cuestiono qué estoy haciendo y entiendo que yo también lo estoy realizando. Hasta la fecha, me ha tocado correr a tres personas que cometieron acoso y, sin duda, sin el contrato es mucho más difícil poner límites.

–¿Ha sido controversial que las cláusulas llegaran a ser punitivas?

–Se nos cuestionó la razón por la cual la cláusula se debe poner en el contrato, nosotras respondemos que es el momento de exigir una mejor construcción social, es lo que nos corresponde, lo que nos toca y es para todos, porque también sabemos que hay violencia hacia los hombres. Tenemos claro que esto se consigue del contratante al contratado y del contratado al contratante. Afortunadamente los medios audiovisuales son un ejercicio colectivo y las cláusulas nos van a ayudar a todos. Más que exigir y ser punitivos, construimos un espacio más sano para las siguientes generaciones. Si bien México demuestra su calidad en festivales, nos toca demostrarla en el set, en acciones.

–¿Cuál es la proyección de Iniciativa Artemisa?

–Probablemente el sector se polarice y critique las cláusulas en los contratos; sin embargo, espero que sea una herramienta y pasen a ser de uso cotidiano. Esperamos que esto se expanda a escuelas, festivales y a todas las áreas del cine y del área audiovisual.