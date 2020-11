Decidí usar luz natural porque se me hacía importante que hubiera un equipo reducido, pues no quería incomodar a estos personajes, que han sufrido por la terrible violencia que azota a nuestro país, con una lámpara o con un equipo más grande. Era muy importante lograr intimidad y, aunque fue una decisión arriesgada, resultó fundamental para lograr esa estética.

Antes, la Golden Frog, en ficción ha sido concedida a los mexicanos Rodrigo Prieto (Amores perros, 2000, de Alejandro González Iñárritu) y Guillermo Navarro (El laberinto del fauno, 2006, de Guillermo del Toro). La próxima semana se estrenará en Europa en el Idfa de Ámsterdam.

La película ya fue premiada por Mejor fotografía internacional durante su estreno mundial en Tribeca, en Nueva York, y con el Premio especial del jurado en el HotDocs, de Toronto.

Vivir fuera de México

Ser residentes en Estados Unidos y vivir fuera de su país natal (Rodrigo vive en el San Francisco), les permitió tener una perspectiva diferenciada e incluso para mirar con nuevos ojos y dejarse sorprender por la distancia.

El acercamiento a todas estas terribles historias y experiencias me dejó muy conmovido, con muchas reflexiones porque a través de estos personajes pude ver a mi familia, a mis amigos. Todos tenemos personas que queremos y han sufrido esta violencia de una manera u otra. Después del rodaje estuve deprimido tres semanas en casa de mi mamá, tratando de pensar que había sido una brutal experiencia de vida; no conocía la dimensión que podía tomar el proyecto, pero me sentía muy contento de poder haberles dado voz, y a través de la cámara, imágenes de todos ellos, cuyas historias merecen ser escuchadas, así como retribuirles con un audiovisual contundente que pueda ser visto en todo el mundo .