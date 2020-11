Aunque no resolverá el problema por completo, ayudará a romper vicios y cadenas de corrupción presentes hasta hoy, consideró Luis Montaño Rendón, abogado laboral, quien encabeza el sitio Despido Injustificado.

Aunque lo calificó como un paso correcto, Delajara estimó que el Cfcrl arrancará muy lentamente por la falta de experiencia en democracia sindical en el país.

México lleva décadas rezagado con esta legislación, comparado con el convenio de la OIT, que tiene 60 años. No hay esa disciplina, primero en los sindicatos, que todavía no son suficientemente libres y no han estado en esta tendencia de elegir representantes y tener contratos colectivos de trabajo modernos. Todo eso irá muy lento , explicó.

A la par, el nuevo sistema de justicia laboral se perfila como un avance importante en la materia, señaló Montaño Rendón. Fue evidente que no funcionaban las juntas de conciliación. Para lograr ser notificados y que los procesos avanzaran, dijo, sus integrantes volvieron costumbre la solicitud de sobornos.

Parte del problema, agregó, fue que las juntas representan una autoridad administrativa que cayó en vicios de origen, por lo que al ser ahora parte del Poder Judicial, se prevé que los procesos avancen de manera más ágil y apegadas a derecho.