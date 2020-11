Lee dirigirá la película, aún sin título, a partir de un guion que coescribió sobre el descubrimiento y lanzamiento del medicamento para la disfunción eréctil. Se basa en un artículo de 2018 de la revista Esquire llamado All Rise (Todo sube), dijeron los productores.

Lee también dirigió una película musical en 1988 llamada School Daze.

El Viagra, del laboratorio Pfizer Inc, comercializado por primera vez en 1998, se desarrolló originalmente como tratamiento potencial para el dolor de pecho relacionado con el corazón.

Lee ganó su primer Óscar en 2019 por el guion de El infiltrado del Ku Klux Klan.

Sus más de 50 películas y documentales incluyen clásicos como Do the Right Thing, Malcolm X y el drama de sobrevivientes de la guerra de Vietnam Da 5 Bloods.