El 3AD es otra fragmentación de la Unión Tepito, fundada por El Lenin Canchola, con detenciones recientes en Cuajimalpa y Álvaro Obregón, incluidos servidores públicos, refirió.

Aquí, lo relevante es que en todas y cada una de estas células que tenemos identificadas ha habido detenidos, no ha habido una sola en la que no tengamos detenidos y la que no haya sufrido un debilitamiento, de ahí la atomización de estos grupos. Mientras más se atomizan es más fácil detenerlos posteriormente , aseguró.

A raíz del asesinato de Alan y Héctor se realizaron dos operativos en el Centro Histórico, denominados Morelos y Móvil Primer Cuadro, en los que, dijo, se logró la detención de 64 sujetos, entre ellos los dos vinculados a la muerte de los menores.

Sin señalar que éste sea el caso, el jefe policiaco señaló que siempre ha habido menores involucrados en conductas criminales, pero lo lamentable de este hecho es la edad de una de las víctimas, que apenas tenía 12 años.