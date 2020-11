Estos 60 millones nos van a afectar en 2021. Yo espero que no sólo sean mil 300 millones, para que podamos cubrir con todo el gasto de operación que se requiere, así como todos los que se van a generar por el personal que va a dejar de laborar en la Legislatura; mil 300 millones de pesos no dan para cubrir estos compromisos y necesidades.

El tesorero dijo desconocer que esta disminución se haya tratado de una donación, como en su momento lo manifestaron los coordinadores de Morena Martha Ávila y José Luis Rodríguez. Si bien no confirmó cuál había sido el mecanismo, comentó que se trató de un ajuste al presupuesto, lo cual, dijeron los diputados de oposición, tuvo que implicar una reforma a la Ley de Ingresos.

Necesito revisarlo muy bien para saber cómo es, cuál es el tratamiento real, si es efectivamente una donación o un gasto, y como dice en el convenio, pues la secretaría emitirá un recibo, por lo que ella misma está tomando de las ministraciones que le competen al Congreso.

Las críticas de la oposición sobre el recorte obligaron a Morena a decir que ninguna tenía validez, pues no se despidió a ningún trabajador; aun así, no respondió cuando el diputado Jorge Gaviño dijo que aplicaron la reducción cuando no había suficiente dinero.

Sobre las irregularidades en la compra a sobreprecio para tinta de impresoras, el tesorero informó que envió la documentación a la Oficialía Mayor para interponer las denuncias correspondientes, además de que se dio vista a la Contraloría Interna.