El ambientalismo no da solución al tema del litio

E

n un interesante artículo publicado ayer en La Jornada, Víctor Manuel Toledo abre varias puertas del ideario ambientalista en México, una de ellas es la del litio. Dice que el país tiene yacimientos para desarrollar una industria de autos eléctricos . Con justificación, opiniones sobre el litio hay muchas, pero creo que ésta es inquietante.

Desde el punto de vista tecnológico y económico tener mucho litio en el territorio podría servir para desarrollar una industria nacional de baterías para vehículos o celulares; sin embargo, para tener una industria nacional de automóviles se requiere algo más.

Es también una aseveración que no considera la opinión de la Secretaría de Economía, que a contrario sensu del discurso especulador de la fiebre del oro blanco , recién ha afirmado que los yacimientos de litio en Sonora contienen una proporción pequeña del metal respecto de las arcillas en que se encuentra; por tanto, hasta ahora la noticia es que sería una extracción no eficiente. Lo más extraño, sin embargo, es abogar ahora por la explotación de metales con todo lo que se conoce sobre el impacto ambiental negativo de la minería de este tipo en las regiones.

Hasta hoy se sabe que cada batería contiene 13 kilogramos de litio, por ello, en la competencia por el auto eléctrico, en 2025 se espera que el mundo consuma 136 mil toneladas de litio. Además, el coche eléctrico contiene 30 kilos de cobre.

La economía verde que se vislumbra por gracia de una –aún lejana– movilidad sin combustibles fósiles, se va a sustentar en la minería depredadora, además del trabajo precarizado de la producción en masa –el trabajo también es la vida–.

Me parece que en el tema del litio, como en otros, hay acertijos económicos y sociales a los que el ambientalismo no le ha encontrado una solución, aunque abre muchas puertas.

Jordy Micheli

Le suspenden pensión para adultos mayores

Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: le comento sobre una situación relacionada con el programa social de pensión o apoyo para los adultos mayores.

A partir de julio dejé de recibir esta ayuda, sin ninguna explicación, a pesar de que desde un año atrás estaba registrado o inscrito en dicho programa y recibía cada mes el recurso.

Me di a la tarea de esclarecer y resolver esta situación, tras lo cual se comprometieron algunos trabajadores adscritos a esta tarea de pagar 100 por ciento los apoyos para adultos mayores.

Sin embargo, la situación no me ha favorecido, a pesar de que en reiteradas ocasiones se estableció contacto telefónico (por las restricciones sanitarias actuales) con integrantes de la Secretaría de Bienestar, quienes dijeron en más de una ocasión estar a punto de resolver la entrega del recurso correspondiente y a la fecha no hay respuesta positiva.

Entendemos el momento crítico del país, los efectos nocivos de la pandemia y por ello mismo consideramos que estos problemas no deben ser para el archivo eterno sino para una solución lo más pronto posible.

Ojalá, señor Presidente, no tuviéramos la necesidad de recurrir a usted para que tener una respuesta favorable, sabiendo de las enormes y difíciles tareas que enfrenta en el país.

Rubén Venadero Valenzuela, con apoyo de Enrique González Ruiz, Gral. José Francisco Gallardo Rodríguez, Jesús de la Rosa, José Regalado, Rolando Analco y Adolfo Torres