Carlos González fue prácticamente colocado en la FMT por Flores, quien desistió luego de relegirse ante unas cuantas asociaciones. Ese grupo ha perdido una serie de amparos en su lucha contra el de Chávez, integrado por mayoría de asociaciones.

La ITF requiere el aval unificado de la Conade y el COM para reconocer a uno de los dos, pero al prevalecer la diferencia de posturas entre las instituciones, la autoridad internacional de tenis puso un ultimátum a la federación mexicana. Sobre todo, reprobó la acción del COM. La ITF reitera, en los términos más enérgicos posibles, su oposición al uso de un proceso judicial para resolver esta disputa del liderazgo. Además, dada la naturaleza de las medidas cautelares, la ITF no acepta el reconocimiento provisional al señor Carlos Ricardo González López de Lara por parte del COM , subraya el documento.

Suspensión y desafiliación

El organismo instruyó al dominicano Persio Maldonado Sanchez, titular del tenis Centroamericano y del Caribe, para reunir a las asociaciones mexicanas y organizar la elección definitiva de la FMT antes del 13 de diciembre. De no lograrse, el tenis mexicano seguirá suspendido de sus derechos y podría quedar desafiliado de la ITF.