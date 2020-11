Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de noviembre de 2020, p. a12

¿Quién soy para reclamar que hubo algo extraño con los guantes de mi rival? , pregunta Mariana Juárez, ex campeona mundial que perdió su cetro el sábado ante una joven implacable, Yuliahn Cobrita Luna, nueva monarca gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Y La Barby Juárez, con los estragos amoratados e inflamados de aquel combate, responde: “Soy la que subió a pelear, quien sintió algo anormal en los golpes que me daba la rival, la que se pone en riesgo… nadie más”.

Mariana tiene más de 20 años en el boxeo. Fue la pionera de un deporte que prohibía la participación de las mujeres, incluso en la Ciudad de México la ley lo impedía. Ha superado obstáculos, perdió títulos y los recuperó. Pero al final de esa pelea en Cancún ante La Cobrita, lucía con el rostro deforme por los golpes de la joven duranguense.

Reclamó que había algo en los guantes y al terminar el combate aquello fue un caos. Entre las acusaciones de la peleadora y toda la gente que subió al cuadrilátero, manoseaban los guantes como para encontrar algo que no aparecía.

Ya me lo hicieron una vez con los guantes de Riyo Togo y salió a la luz , insiste La Barby sobre la derrota que sufrió ante la japonesa en la Arena México en 2013. En la revancha, la mexicana venció por decisión unánime.