No sé si sea sicológico de parte mía, pero de repente tengo dolor de cabeza, la garganta irritada, siento flemas, no sé si pueda ser Covid .

A diferencia de Rebeca y Rocío, a Oswaldo Santamarina, de 42 años, le detectaron bajo nivel de oxigenación el viernes pasado, uno de los síntomas de coronavirus, por lo que también acudió a realizarse la prueba.

Relató que comenzó a sentirse mal la semana pasada, por lo que acudió al médico, quien le diagnosticó infección de garganta, también le alertó sobre el nivel de oxígeno en su sangre.

Me dijo que era probable Covid, que estuviera checando que no tuviera sofocación estos días y que intentara hacerme la prueba. Aunque no tengo otro síntoma, quiero estar seguro para no contagiar a mis familiares .

En la otra fila, en la que esperaban más personas estaban mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, principalmente. Con un megáfono, una de las trabajadoras del kiosco informó que la vacuna sólo se aplicaría a personas vulnerables; a los padres de familia se les informó que menores de edad sólo serían atendidos en los centros de salud, varios de ellos dejaron la fila.