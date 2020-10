En total, más de 900 artículos de alrededor de 350 películas y programas de televisión serán subastados en la venta online de dos días.

Los objetos más destacados incluyen el sable de luz Hero de Obi-Wan Kenobi de Star Wars: Revenge of the sith estimado en 80-120 mil libras; el fedora del Joker de Jack Nicholson de la película Batman de 1989, con un precio de 20-30 mil libras, y el traje de entrenamiento del M16 de James Bond de Skyfall, estimado en 15 mil libras.

También se subastará la chaqueta de cuero roja usada por Brad Pitt en la película de 1999 El club de la pelea, estimada en 20-30 mil libras; el sombrero del capitán Jack Sparrow de Pirates of the Caribbean: on stranger tides (10-15 mil libras), y el sombrero usado por Tom Hanks en Saving private Ryan, firmado por el actor, sus coprotagonistas y el director Steven Spielberg, estimado en 10-15 mil libras.