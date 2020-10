Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de octubre de 2020, p. 7

Madrid. El músico galés Spencer Davis falleció este lunes en el hospital a los 81 años mientras recibía tratamiento por una neumonía, según han informado medios británicos.

El artista, fundador de la banda The Spencer Davis Group, creó temas de éxito en la década de los 60 como Keep on Running, Gimme Some Lovin o I’m a man.