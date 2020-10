Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de octubre de 2020, p. 23

En el contexto de una situación que ha hecho de estos servicios un recurso esencial para el trabajo y la educación, incluso la salud, el incremento en el pago de derechos por el espectro radioeléctrico implicará una reducción de la inversión en telecomunicaciones y en el aumento del costo para usuarios, expuso Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

“Lo que no entiende a veces Hacienda, y por momentos los legisladores, es que el espectro es un recurso de la nación, no de los operadores (…) Si ese espectro y cualquiera de sus bandas o de sus frecuencias es caro, lo único que va a ocurrir, y ya está muy estudiado, es que los operadores no van a ampliar la cobertura de los servicios, no van a hacer inversiones de forma rápida, no van a extender los servicios de telecomunicaciones, e incluso en el peor de los casos hasta pueden incrementar las tarifas porque tienen que recuperar”, detalló.

La víspera, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un aumento en el cobro de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, materia prima para que se desplieguen los servicios de telecomunicaciones. La propuesta, contenida en el paquete económico 2021 que envió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya había sido objetada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones dado que, a parecer del regulador, se favorece a América Móvil, aumenta el riesgo de devolución de espectro por concesionarios –como el caso de Telefónica– y elevaría el costo de los servicios a usuarios finales.