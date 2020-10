Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 18 de octubre de 2020, p. 12

A casi una semana de que comenzó la ocupación de las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), de organizaciones sociales y del grupo de otomíes que tomaron las instalaciones exigieron a Adelfo Regino Montes, titular del INPI, dar la cara y desde tu oficina te invitamos al diálogo .

En entrevista con La Jornada, Regino Montes precisó que a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se invitó a los ocupantes del instituto a un diálogo presencial. Estoy en la mejor disposición de platicar en persona con ellos y entablar un diálogo respetuoso, constructivo y que atienda los planteamientos. Hasta ahora no han respondido. Nashieli Ramírez [titular de la referida comisión] me dijo que ya hicieron el planteamiento y esperan la respuesta para el diálogo personal.

La exigencia principal de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México que tomó las oficinas del Instituto es vivienda digna. Filiberto Margarito Juan, concejal del CNI-CIG (Consejo Indígena de Gobierno) y representante de la comunidad, señaló a este medio que, aunque han venido a vernos autoridades, no hay una invitación formal al diálogo .

Asimismo, criticó el lujo existente en la oficina del titular del INPI. Hay muchas botellas de alcohol, de 10 a 15, artesanías que parecen caras, hay baño privado con regadera, una silla de masajes eléctrica, muebles y cuadros que parecen lujosos y aclaró que hemos sido respetuosos con las instalaciones, no hemos dañado nada .

El INPI precisó que conforme a la austeridad republicana, no se hizo ninguna remodelación. Todos los muebles, equipos de cómputo son parte de lo que había en la administración pasada, no le metimos el baño. No se modificaron las instalaciones ni siquiera se le aplicó pintura .

Sobre las vasijas y piezas, no son lujosas, sino parte del acervo del instituto, son piezas decorativas y conminó a los ocupantes a que las cuiden, porque han sido donadas por artistas, rescatadas y restauradas, y están bajo la protección del INPI .