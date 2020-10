Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 18 de octubre de 2020, p. 4

Madrid. El general Roberto Francisco Miranda Moreno, quien también fue jefe del Estado Mayor Presidencial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dejó de ir a la embajada de México en España desde abril pasado , a pesar de que su jubilación se hizo oficial a principios de septiembre, según reveló una fuente de la delegación diplomática.

Miranda fue designado agregado militar en la sede diplomática durante el proceso de traspaso de poderes entre el anterior gobierno y el actual, y tomó posesión del cargo en febrero de 2019, si bien a las pocas semanas de ser designado su nombre apareció en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, al ser señalado por al menos un testigo con vínculos con el narcotráfico. Actualmente su ubicación física es un secreto, aunque su presencia en Madrid está registrada hasta hace algo más de un mes y medio.

El agregado militar es el general Alejandro Ramos Flores. El general Miranda desde hace mucho que no lo vemos ni ha venido a la oficina para nada. Ya ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que vino, pero me parece que fue en abril , reveló a La Jornada un funcionario de la agregaduría militar, quien además confirmó que su jubilación fue la razón por la que fue removido del cargo, al haber cumplido 65 años, según informó en su día la propia cancillería mexicana.

Miranda fue uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto durante su sexenio; no sólo como responsable de su seguridad, sino también como un brazo ejecutor crucial para sus intereses de los servicios de inteligencia y contraespionaje. Precisamente el militar mexicano se especializó en esta materia durante su formación académica, de hecho su ingreso en el Estado Mayor Presidencial, en 1995, fue para realizar tareas de espionaje.

Su diligencia lo llevó a ser ascendido a subjefe de seguridad durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa y finalmente culminó su trayectoria en el gobierno de Peña Nieto.