Alfredo Valadez Rodríguez

Periódico La Jornada

Domingo 18 de octubre de 2020, p. 22

Zacatecas, Zac., La ausencia total de lluvias en Zacatecas durante todo septiembre hará caer las cosechas de frijol en la entidad, que es la primera productora nacional de la leguminosa, informó José María Llamas Caballero, delegado de la Secretaría de Agricultura federal.

Dijo que la reducción de los cultivos será de 30 a 40 por ciento de lo que estimaban levantar los campesinos zacatecanos en el cicloagrícola de temporal primavera-verano 2020.

En entrevista, Llamas Caballero expuso que esperaban recoger casi 300 mil toneladas de grano, pero por la falta de precipitaciones se obtendrán alrededor de 200 mil.

No obstante, José María Llamas se mostró optimista ante la caída en los rendimientos totales de la producción frijolera. Argumentó que los labriegos podrán vender su leguminosa a buen precio.

Para ello, el funcionario pidió a los agricultores locales cosechar y guardar su grano en bodegas, no venderlo a bajo precio a intermediarios, y buscar colocarlo a no menos de mil 450 pesos por tonelada.