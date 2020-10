Documental sobre Robert Fisk se estrenó en el DocsMx

▲ This is not a movie es una desgarradoramente hermosa defensa de la verdad , describe una espectadora. Foto captura de pantalla

De la Redacción Periódico La Jornada

Domingo 18 de octubre de 2020, p. 6 El cineasta Yung Chang terminó con alrededor de 60 horas de entrevista con Robert Fisk. Entre todo el material que por cuestiones cinematográficas no pudo estar en This is not a movie, hay una escena que el director recuerda para describir la manera en que el corresponsal de Medio Oriente lleva a cabo el periodismo. Un hombre palestino se acerca a Fisk y le pregunta: ¿es usted pro Palestina? , y el periodista le responde: no, soy pro verdad . Dicha respuesta fue para el cineasta una manera de resumir cómo ejerce el periodista su oficio. El documental está disponible en México durante el festival DocsMX de forma digital. A través de la página docs-enlinea.com la cinta se puede ver en la modalidad de video bajo demanda. Una desgarradoramente hermosa, defensa de la verdad , calificó una usuaria en los comentarios. Gran documental. Gran Robert Fisk , la describió uno más.