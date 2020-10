-¡T

e vas a morir de tanto dulce!

–¿Y qué?

La niña mira despacito. Acaricia los dulces con una fruición de gran catador. Va de un puesto al otro; costales llenos de monedas de chocolate, arcones de cacahuates garapiñados, una cueva de paletas de oro y miel que relampaguean en los tablones de madera y refulgen desde la acera en la que se encuentra el puesto hasta el Anillo de Circunvalación. Nadie imaginaría que este lugar resguarda un mercado popular de dulces como no hay otro en América Latina.

–¿A cómo los cacahuates?

–A tres por 10.

Los cacahuates se alinean en fila india, entubados en papel celofán. Cada tubito lleva por lo menos ocho o nueve cacahuates.

–¿Y los chocolates? (“Este me lo como poquito a poquito, con la pura puntitita de la lengua… nada más a que cruja; nomás a que se me derrita; nomás a que quede una hebrita pero no me lo paso sino hasta lo último.)

–Depende… ¿de cuál quieres?

–¿Tiene conejitos de chocolate?

Junto a los chocolates están las manzanitas de pasta de almendra, las palanquetas de coco y los cacahuates garapiñados, las bolas de naranja y de limón. Cada puesto despliega sus golosinas que se desparraman en montones abundantes y la mayoría de los estanquillos parecen enmarañadas selvas de colores. Los jamoncillos pintados con esa chillona anilina color de rosa saltan a la vista cuando no a la boca.

En el puesto El Negrito se acurrucan las frutas cubiertas; el brillante calabazate color caoba, el camote blanquecino, el acitrón que dicen que es bueno para las embarazadas que están de antojo , las naranjas, los limones rellenos de coco y las piñas, las peras y los higos cubiertos, las lustrosas jaleas, los ates de membrillo, las cajetas, las varitas de tejocote y un sinfín de otras frutas gelatinosas cuya miel atrae a las abejas.