Sin reducirlo a mascota poniéndole un nombre cursi, Foster tiene ante todo una relación de respeto con el pulpo, por lo que se acerca a él con mucha cautela para no atemorizarlo. El hecho de no usar traje de buzo o tanque de oxígeno es fundamental para ese objetivo. Foster se familiariza con el animal siguiendo su rutina diaria, observando sus hábitos de caza y, sobre todo, su enorme sagacidad para evitar a sus depredadores.

Sin embargo, lo más emotivo viene al final del ciclo, cuando el pulpo hembra se aparea con un macho. Según se muestra, la madre debe sacrificarse y alimentar con su esencia a los millones de críos a los que dará a luz. La voz de Foster incluso se quiebra y sus ojos se llenan de lágrimas cuando narra ese fatal desenlace. Lo importante es que hemos visto y aceptado al pulpo en sus propios términos. Nada se ha trampeado para hacerlo ver como humano. El propio buzo afirma que el animal le ha enseñado a sentirse como parte del lugar, no sólo como un visitante .

Por ese mismo respeto, el hombre no hace nada para salvar al pulpo en sus momentos finales.

Nunca pensé que me conmovería así el comportamiento de un invertebrado. Mi maestro el pulpo es, en efecto, una lección sobre la humildad del hombre ante los misterios de la naturaleza y la necesidad de preservarlos. (Yo, por lo pronto, tardaré un rato antes de comer un platillo de pulpo a la plancha).

D: Pippa Ehrlich, James Reed/ G: Pippa Ehrlich, James Reed/ F. en C: Craig Foster, Roger Horrocks/ M: Kevin Smuts/ Ed: Pippa Ehrlich, Dan Schwalm/ Con: Craig Foster/ P: Off the Fence, The Sea Change Project. Sudáfrica, 2020.

Twitter: @walyder

lgtsao@hotmail.com