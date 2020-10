Decía Alberti: Me levanto y miro ¡sangre a la derecha, / a la izquierda, sangre. / Mañana dejo mi casa / dejó los bueyes y el pueblo./ ¡Salud! ¿ Adónde vas, dime? Voy al quinto regimiento / soy del quinto regimiento .

Y venga ritmo, taconeo con redoble de palmas en un constante estribillo: las tierras, las tierras, las tierras / suenan, resuenan / galopa, galopa caballo cuatralbo / galopa, galopa que la tierra es tuya.

Insistente ritmo sexual de las estrofas que convergen en la expresión imaginativa del sonido del galope continuo in crescendo… Galopa, galopa, suena, suena, resuena; anda venga, niña, galopa, galopa, suenan las palmas.

Rafael Alberti, el de las deliciosas y alambicada frase que galopa y deja oír las pisadas de caballos y bailaoras, toros y toreros, despliega mi memoria hasta los recovecos inconscientes y silenciosos del deseo andaluz en una poesía que recoge el deseo español en su galopar, estremecido hasta la excitación y el vértigo del cálculo gozoso de una sexualidad exuberante que galopa y resuena.

La poesía de Rafael Alberti me vincula con la expresión no verbal poética de Kamala sobre los desheredados de su país. Poesía que es galopar de caballos cuatralbos, sorpresivos, pero que no serán inesperados, girando en formas acrobáticas y locuaces, estilizadas y lúdicas que suenan, suenan y resuenan en la noche americana.