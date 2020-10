Ap

Miércoles 7 de octubre de 2020, p. 27

La Paz. La Fiscalía boliviana anunció ayer que pedirá la comparecencia del ex presidente Evo Morales en una audiencia por una querella en su contra interpuesta por el régimen golpista por presunta sedición y terrorismo, un día después de que el partido político del depuesto ex presidente, el Movimiento al Socialismo, sorteó una demanda que buscaba sacarlo de la contienda electoral del 18 de octubre. El pedido se da al calor de la campaña de unos comicios trascendentales para la nación andina y en medio de reiteradas denuncias del ex mandatario, de que es blanco de persecución política.