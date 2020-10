Ap

Miércoles 7 de octubre de 2020

Washington. Jueces del Departamento de Justicia rechazaron las órdenes de separar a hijos migrantes de sus familias en 2018, pero fue el entonces procurador general, Jeff Sessions, quien insistió en que debemos llevarnos a esos niños, no importa qué tan pequeños sean , a fin de cumplir la consigna de tolerancia cero impuesta por el gobierno del presidente Donald Trump, informó ayer el diario The New York Times.

Debemos quitarles a los niños , afirmó Sessions en una reunión con fiscales, uno de los cuales, a quien el diario no identificó, agregó: Si les importan sus hijos que no los traigan. No vamos a dar amnistía a la gente porque tiene niños .

Rod J. Rosenstein, entonces fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, secundó la moción al afirmar que no importaba qué tan pequeños fueran, los niños migrantes debían ser separados de sus padres y fustigó a dos abogados que cuestionaron estas órdenes en dos casos específicos de menores que aún eran bebés. A esto, respondió que la edad de los niños no justificaba hacer excepciones.