Se me llenaron los ojos de lágrimas y no pude evitar ir a mi cuarto y tratar de escribir una canción , dijo.

El lanzamiento del álbum se postergó debido a la pandemia, y una gira se canceló. Eso le dio al músico más tiempo para reflexionar sobre el mundo y agregar Do what you can, un homenaje a quienes luchan contra el Covid-19, y American reckoning”, una respuesta emotiva tras oír a Floyd invocando a su madre mientras un policía lo sometía presionándole la nuca con su rodilla.

– Durante la pandemia, muchas cosas se hicieron evidentes. ¿Dónde ha encontrado esperanza?

– Tengo un hijo que se graduó de la secundaria este año, ahora está en su primer año de universidad y no tiene ninguna de las experiencias que otros chicos habrían tenido. Pero fuera de eso, realmente creo en el alma que esos chicos que nacieron después del 9/11 y se graduaron de la escuela durante la pandemia serán los innovadores, los creadores, los que van a arreglar el desastre que los viejos como yo les dejamos. Y creo que van a ser a quienes menos les importe el color de tu piel o tu orientación sexual.

– ¿Tuvo alguna preocupación al escribir sobre George Floyd en American reckoning?