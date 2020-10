▲ De izquierda a derecha, el 22 de junio de 2004 al tocar el acorde final de Jump, en Nueva Jersey; el 14 de julio de 1984 al interpretar Beat It con Michael Jackson, en Texas, y el 17 de mayo de 2015, en la entrega de los premios Billboard, en Las Vegas, Nevada. Foto Ap y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de octubre de 2020, p. 6

Eddie Van Halen era un guitarrista cuyos riffs y solos convirtieron a su banda Van Halen en uno de los grupos de rock más populares de todos los tiempos. Murió ayer a los 65 años.

Virtuoso guitarrista cuya velocidad, control e innovación impulsaron al grupo a ser uno de los más destacados, falleció de cáncer de garganta, confirmó su hijo Wolfgang.

Eddie Van Halen propulsó a su banda californiana y ayudó a destronar a la música disco de las listas de popularidad a finales de la década de 1970 con el álbum debut homónimo de la agrupación, y más tarde con su superexitoso disco 1984, que contiene los clásicos Jump, Panama y Hot for Teacher. La revista Total Guitar lo colocó entre los cinco mejores guitarristas de la historia del rock, junto con Brian May, Jimi Hendrix, Jimmy Page y Eric Clapton.

Eddie Van Halen, creador del inconfundible solo de la rola Beat It, de Michael Jackson, estructuró sus solos haciendo que las emociones más profundas y oscuras se sintieran irrelevantes.

La banda Van Halen, entre los 20 artistas con mayores ventas de todos los tiempos, fue incorporada al Salón de la Fama del Rocanrol en 2007.

Eddie Van Halen era autodidacta y podía tocar casi cualquier instrumento, pero no leía partituras. Estudió piano clásico y creó algunos de los riffs de guitarra más distintivos de la historia.

Cambiaste nuestro mundo, eras el Mozart de la guitarra de rock. Viaja seguro rockstar , tuiteó Nikki Sixx, de Motley Crue.

Los dos hermanos Van Halen, Eddie y Alex; el vocalista David Lee Roth, y el bajista Michael Anthony, formaron la banda Van Halen en 1974 en Pasadena, California. Primero la llamaron Mammoth, pero cambiaron el nombre tras enterarse de que otra agrupación se llamaba así.

Impresionantes habilidades

Su álbum Van Halen, de 1978, abre con la explosiva Runnin’ With the Devil y después Eddie Van Halen presumía de sus impresionantes habilidades en la siguiente canción, Eruption, con un fiero solo de guitarra de 1:42 minutos que se zambulle y eleva como un ave herida.

Mike McCready, de Pearl Jam, contó a Rolling Stone que escuchar Eruption, de Van Halen fue como oír a Mozart por primera vez. “Logra sonidos que no son necesariamente de guitarra –muchas armonías, texturas, que ocurren sólo por el modo en que toca las cuerdas”.

Van Halen lanzó discos de forma anual: Van Halen II (1979), Women and Children First (1980), Fair Warning (1981) y Diver Down (1982) hasta el monumental 1984, que llegó al segundo puesto de la lista de 200 de álbumes de Billboard (sólo detrás de Thriller, de Michael Jackson).

Eddie le devolvió la sonrisa a la guitarra del rock en una época en la que se estaba volviendo un poco aburrida. También asustó a un millón de guitarristas alrededor del mundo, porque era tremendamente bueno y original , sostuvo Joe Satriani, otro guitarrista virtuoso.

El talento de Eddie Van Halen lo llevó a convertirse en uno de los más reconocidos y determinantes de su época.

Nació en Ámsterdam, Países Bajos, y creció en Pasadena. Ahí, él y su hermano, el baterista Alex, formaron la banda a principios de los años 70.

Gene Simmons, de Kiss, confirmó a la revista Rolling Stone su encuentro con la banda. “Yo la descubrí. Vi a Eddie y a Alex; firmé con ellos y volamos a Nueva York para meterlos en los Electric Lady Studios. Habían firmado con mi compañía. Les produje un demo de 24 pistas, 15 canciones, que todavía tengo, y contiene todo de su primer disco y también versiones más rápidas de House of Pain y otras cosas”, contó el músico.