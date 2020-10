Ericka Montaño Garfias

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de octubre de 2020, p. 5

El mercado editorial mexicano tiene un nuevo sello, Perla Ediciones, cuyo objetivo no es el best-seller, sino construir un catálogo con grandes autores, donde los libros recuperen su valor como objeto, expresó su fundadora, Wendolín Perla.

Hasta el momento, Perla Ediciones cuenta con cinco títulos publicados dentro del género fantástico y el horror con los nombres de los autores más importantes dentro del mismo: La hija del rey del país de los Elfos, de Lord Dunsany, con prólogo de Neil Gaiman y epílogo de ST Joshi; El rey mono, de Wu Ch’eng-en, en la versión de Arthur Waley; La casa de las almas, de Arthur Machen, con prólogo de Guillermo del Toro y epílogo de ST Joshi; Nuevas noches árabes, de Robert Louis Stevenson, con prólogo de Jorge Luis Borges y epílogo de Cesare Pavese, y El hombre que perdió su sombra, de Adelbert Von Chamisso, con prólogo de Thomas Mann. En los diseños de portada se encuentran las ilustraciones de Gabriel Pacheco, Isidro Esquivel, Eduardo Cruz y David Espinosa.

“Estuve durante muchos años en una editorial muy grande haciendo un sello de bolsillo, y el bolsillo te fuerza y te obliga a que tengas una mirada editorial distinta; es decir, sobre todo estás pensando en construir catálogo y no estar supeditado al best-seller ni al golpe de la coyuntura mediática. En las grandes editoriales, en general, siendo un negocio tan duro y tan arduo, pues claro que todos queremos algún best-seller que de pronto pueda subsidiar el resto de los libros que tienes en el mercado. Para mí este proyecto representa un tesoro, lo que estamos poniendo en el mercado es con la ilusión de que logre echar raíces y de que con el paso del tiempo rinda sus frutos”, expresó la editora en conferencia de prensa.

La experiencia editorial que más me gusta y donde me siento más cómoda como lectora, en un entorno mucho más amigable, es en la construcción de un fondo editorial, más allá de publicar libros de coyuntura que en el momento en que se publican explotan y te permiten subsidiar el resto de las líneas y el resto de los libros , señaló.

Labor de rescate