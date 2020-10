Entra, por tanto, un amigo a quien juré hace un par de semanas no volver a mencionar… por lo menos en los siguientes seis meses: El mensajero imperial del New York Times, Thomas Friedman. Tom y yo compartimos algunas historias en los 80 cuando ambos cubríamos la guerra civil libanesa, hasta que a él lo enviaron a Jerusalén y dejó Beirut. La semana pasada regresó con mucha determinación… al menos metafóricamente. En CNN pregonó una ecuación clásica que se ve bien, pero no tiene mucho sentido, y que todo mundo recordará más tarde.

La invasión de Israel a Líbano ese año –cuyo objetivo era obligar a los palestinos a huir a Siria y cementar así a la minoría cristiana maronita en el poder– costó 17 mil vidas, casi 9 por ciento del total de muertos de la guerra civil, cosa que Friedman dejó fuera después de esa breve mención de los israelíes y palestinos .

No me sorprende porque actualmente la más obvia comparación política entre Medio Oriente y Estados Unidos es la que surge entre los palestinos y afroestadunidenses. Sé bien que unos luchan contra el nacionalismo y otros contra el racismo, pero sin importar cuánto los israelíes y sus supuestos amigos traten de manchar a quienes sugieren que existe un paralelismo entre un policía blanco disparándole a un afroestadunidense y un policía israelí disparándole a un palestino, tanto los hombres y mujeres negros en Estados Unidos como los palestinos tienen una demanda en común: su dignidad y sus derechos humanos.

Los negros en América fueron desposeídos de sus tierras cuando sus ancestros fueron esclavizados hace 400 años. Los palestinos fueron arrancados de sus tierras apenas hace medio siglo. Pero ambos tienen reclamos legítimos con mucho en común. Apenas fue sorprendente que quienes respaldan el movimiento propalestino de Boicot, Desinversión y Sanciones, dieron su apoyo de corazón a Black Lives Matter.

De la misma forma, es imposible no ver las reacciones personales de muchos negros americanos a la tragedia palestina. En muchos viajes a Estados Uidos, siempre que hablo con una persona negra sobre Medio Oriente, el 100 por ciento me ha expresado su empatía y pesar por los palestinos. Siempre hablan con conocimiento, sinceridad y genuina preocupación de Cisjordania, Gaza y la diáspora de refugiados palestinos. Por otra parte, la mayoría de los estadunidenses blancos, incluidos, claro, muchos judíos, casi siempre responden con alarma ante cualquier discusión directa sobre los palestinos. Saben que criticar a Israel tiene un precio.

Pero nada de esto, al parecer, es digno de discutirse durante las elecciones en Estados Unidos. Me pregunto por qué. Y aunque Friedman se enfrasca en cuestiones religiosas de Líbano, no ha hecho hincapié sobre la dolorosa influencia de los cristianos evangélicos en Trump y su apoyo por Israel. Esto no es tema de discusión durante la campaña electoral estadunidense, en la semana del maratón de gritos trumpistas, y ciertamente no es tema tampoco en ninguna columna de un periódico de Estados Unidos. Pero es central en la política nacional (si es que existe una criatura así en Trumplandia) de Medio Oriente.

Sí, todos sabemos que la educación, la salud y el empleo vienen primero en las elecciones estadunidenses, como ocurre en la mayoría de las democracias. Pero si vamos a discutir el futuro de Estados Unidos en relación con la estructura de una nación trágica y rota como Líbano, hablemos de las verdaderas lecciones que deben aprenderse de Medio Oriente. Si ahora todo es la política en Estados Unidos, como sostiene Friedman, debemos decir la verdad sobre la sangrienta historia de las tierras que el próximo presidente encontrará –inevitablemente– encabezando la lista de peligros potenciales en los meses por venir.

Debo agregar que Tom sigue siendo un buen amigo. De hecho, meses antes de que el Covid-19 nos envolviera a todos, Friedman y yo aparecimos, aunque no compartimos escenarios, en una feria del libro en la costa este de Irlanda. Nos vimos para un café dominical en un pequeño comercio local donde me expresó su desprecio por la falta de confianza que le inspira Trump (no suficiente desprecio en mi opinión, pero así es Tom). Cuando ya nos íbamos, me despedí de Mairead, la propietaria del local quien conozco desde hace años. Estaba a punto de presentarle a Tom cuando él le obsequió su sonrisa triunfadora y le dijo: Yo soy el Robert Fisk de Estados Unidos .

¡Dios me libre, eso sí que no se me había ocurrido!

© The Independent

Traducción Gabriela Fonseca

* Personaje de la novela satírica Scoop (1938) de Evelyn Waugh. Lord Copper es un magnate del periodismo, osado pero inepto, con especial interés en cubrir guerras en el extranjero de manera sensacionalista (N. de la T.).