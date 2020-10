▲ Tanto los americanistas como los universitarios no podrán contar con sus porteros titulares Guillermo Ochoa, lesionado, ni Alfredo Talavera, quien viajó con el Tri. Foto Jam Media

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 3 de octubre de 2020, p. 9

El partido América-Pumas ha perdido el brillo de otras épocas, pues ya no se juega con la misma intensidad de antes , afirmó el ex portero azulcrema Adrián Chávez, quien incluso opinó que este cotejo ya no debería ser considerado un clásico dentro del futbol mexicano.

Antes del llamado clásico capitalino , el cual se llevará a cabo hoy en el estadio Azteca, el otrora guardameta explicó que anteriormente este duelo “era muy importante por el orgullo de saber qué equipo sacaba más jugadores de fuerzas básicas, por eso eran tan encarnizados estos encuentros, pero hoy en día eso ha quedado de lado.

Los recientes partidos que hemos visto están muy lejos de ser lo que eran antes. Los jugadores se esforzaban al máximo por cada pelota que se disputaba, y actualmente ambos equipos han bajado el ritmo .

Estimó que la falta de intensidad se debe en gran medida a que tanto Pumas como América han integrado en los últimos años a un gran número de jugadores foráneos y han limitado la participación de los canteranos, los cuales, dijo, son quienes realmente entienden esa rivalidad.

“Anteriormente los jugadores se conocían desde los 13 años, pues se enfrentaban en las fuerzas básicas, y conforme iban subiendo de categoría sentían cada vez más esa enemistad.

Ahora, con tantos extranjeros, quedan muy pocos lugares para ellos en el primer equipo y obviamente ese sentimiento se va perdiendo, pues los foráneos no sienten el verdadero amor por la camiseta ni saben de la importancia de esta rivalidad , señaló.

Para el duelo de este sábado, Chávez consideró que Pumas llegará en mejor momento, toda vez que viene enrachado. Aunque ya perdió el invicto, tiene un buen ritmo de juego. Con su nuevo técnico (Andrés Lillini) han logrado un buen funcionamiento, además tienen un elemento muy importante (Juan Ignacio Dinenno) que ha hecho muchos goles y esa es una gran ventaja .