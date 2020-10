Una hace pop, hizo este género, hace aquello, hace radio, pero ahora es como, ¿qué me hace feliz? Sólo quiero divertirme con la música. Todo es tan difícil. El mundo en que vivimos es demasiado, es abrumador todos los días. Estoy usando la música como mi válvula de escape .

Rihanna lanzó en 2016 ANTI, su octavo disco de estudio, que fue aclamado por la crítica. En total, Rihanna ha tenido 14 éxitos número uno en la lista Hot 100 de Billboard desde que debutó en 2005 y 31 temas entre los primeros 10 puestos.

Rihanna, quien ha estado extremadamente ocupada con sus exitosas líneas de ropa y maquillaje, mencionó que la pandemia ha cambiado las cosas a nivel musical, pero que planea perseverar.