El ex presidente Felipe Calderón comparó La ley de Herodes con la administración de López Obrador: “¡La película sobre la 4T ya está hecha! Se llama La Ley de Herodes. Fue hecha con el fideicomiso de apoyo al cine que ayer la propia 4 Trans. a desapareció”, escribió en Twitter.

Una cuenta atribuida al actor, pero no confirmada ni desmentida públicamente, respondió al ex mandatario: “Qué rápido se le olvidó al ex presidente @FelipeCalderon lo que vivimos durante su sexenio, también fue plasmado en la película El infierno, creo que por humildad no aceptará que él la inspiró”.

En la misma cuenta (@DamianAlcazar_), se había escrito un tuit defendiendo la medida sobre los fideicomisos y asegurando que existían abusos.