No podremos juzgar del todo las historias si no conocemos todos los relatos. Gallimard me dijo que tomó la decisión porque mi libro les conmovió; sin embargo, pienso que se deberían reditar los libros de Matzneff, pero poniéndolos en contexto, para que los lectores valoren por qué no chocaron y no afectaron al público en su momento.

Hay que tratar a los pedófilos como enfermos, como personas que tienen una patología y también hay que mejorar la detección y el tratamiento de estas personas, así como atacar a aquellos que hacen apología de la pedofilia, porque es un fenómeno que sigue sucediendo sin que pase nada , reiteró la escritora.

“El consentimiento es, en primer lugar, un libro que escribí para mí, porque lo llevé en el interior durante 30 años. Aquellos acontecimientos me desviaron y alejaron de la literatura, a la que di la espalda. Pero sucedieron otras cosas: conocí a una pareja y tuve un hijo.

Si mi madre hubiera...

“En el momento en el que me convertí en madre y mi hijo llegó a la adolescencia, me proyecté. Me di cuenta de que lo que yo percibía a los 13 años, pensando que era adulta, no era real. Me di cuenta de lo fácil que le es a cualquier figura de autoridad seducir a un menor. Me di cuenta de cómo fui una presa fácil.

Eso fue lo que me motivó el deseo de escribir, pero también, en 2013 le dieron a Matzneff un premio muy prestigioso y me pareció increíble que alguien que hubiera hecho un recorrido intelectual por sus libros no se planteara si era legítimo o no lo que él escribía, y encima se le recompensara. Escribí para que se supiera que no era un mitómano, hizo mucho daño a niños de países en vías de desarrollo.

Vanessa reconoció que lamentablemente tuvo una infancia fragilizada por la ausencia de su padre, quien murió días después de publicarse su libro.

“No conseguí saber si lo leyó, y me da miedo pensar que pude ser responsable de su muerte de una forma u otra. Me conmocionó eso durante la promoción de la novela, puede que haya sido sólo una coincidencia terrible.

“He reflexionado sobre el papel que tuvo mi madre y la comprendo. Ella tenía miedo de que se rompiera nuestro vínculo; yo estaba en época rebelde, convencida de ser una persona sensata que sabía lo que hacía. Quise y acepté aquella ‘historia de amor’ y mi madre intentó advertirme, me dijo que tenía reputación de pedófilo y no lo creí, era una niña.

Si mi madre hubiera tenido el valor de enfrentarme, seguramente habría sido muy difícil nuestra relación, pero más fácil para mi perdonarla. Es complicado oponerse a los deseos de un niño que tiene aspiraciones de libertad, pero hay que saber plantear los límites. Para eso está el adulto, para encarnar la ley , concluyó la autora.

El consentimiento se ha traducido a 20 idiomas. En Francia, ganó el Gran Premio de las Lectoras de Elle y el Premio Jean-Jacques Rousseau.