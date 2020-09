Rubén Branco expresó: Nos unimos a esta nueva manera de hacer y ver teatro. Es una oportunidad única para mucha gente que vive en otros estados y no tiene oportunidad de asistir a este espectáculo .

Así, subrayó Torres, La jaula... sigue viva; éste será el primer paso de los muchos que tendrá que dar, así como de las batallas que seguiremos enfrentando, como fueron las que ya libramos con la espera, que no se desintegrara la compañía y no bajaran los ánimos”.

Por su parte, Montessoro señaló que a casi siete meses de no subir a un escenario es complicado, es decir, volver a empezar y darle con entusiasmo a algo que estaba funcionando; ahora estamos enfocados en informar a la gente que ya estamos de regreso .

Ingeniosa pieza

Rogelio Suárez sostuvo: “No me imaginé regresar a La jaula de las locas, obra maravillosa que, junto con Hoy no me puedo levantar, es fundamental en mi trayectoria, porque le dediqué cuatro años de mi vida, con un personaje que amo con todo mi corazón”.

Esta ingeniosa obra, de Jean Poiret, relata la historia de George y Albin, pareja de homosexuales que administra La jaula de las locas. Un día reciben la visita de Michel, hijo de George, quien les comunica que va a contraer matrimonio con Amanda, la hija del diputado Din Don, hombre ultraconservador y homófobo. Los equívocos y situaciones comprometidas comienzan cuando se hace necesario organizar una reunión para conocer a los futuros familiares.

El musical, con libreto del dramaturgo Harvey Fierstein y dirigido por Matías Gorlero, se presentará por primera vez en streaming el 17 de octubre a las 20:30 horas desde el teatro Hidalgo, desinfectado y con medidas sanitarias para actores y personal. Los accesos se adquieren por www.ticketmaster.com