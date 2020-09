Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Lunes 28 de septiembre de 2020, p. 4

Una semana estuvo internada en el Hospital San Ángel Inn Chapultepec la triple medallista paralímpica Perla Patricia Bárcenas por Covid-19. No fue la única de la familia: sus dos hijos, el nieto, su esposo y el yerno también se contagiaron.

Todos fueron dados de alta y se resguardan en casa con las prescripciones recomendadas por los galenos para no recaer. La experiencia, dice la competidora en levantamiento de potencia en silla de ruedas, no se le desea a nadie, pero sí estar atentos de cualquier síntoma para acudir con tiempo al médico.

“Soy asmática, comenzó a dolerme un poco la garganta y me dio fiebre. Mi yerno empezó a toser y fue el primero en dar positivo a la prueba de coronavirus. Ese mismo día me comuniqué con el médico de la familia y me diagnosticó que lo más seguro era que tenía lo mismo.

“No nos esperamos más y fui al hospital para hacerme la prueba que confirmó el Covid. Todos estábamos contagiados a pesar de que los seis usamos cubrebocas, manteníamos la distancia, salíamos (a la calle a hacer las compras) con todas las recomendaciones (del sector salud).