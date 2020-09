Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Lunes 28 de septiembre de 2020, p. 7

Por estar en desacuerdo con la decisión del jurado que premió un cuadro que no cumple con lo estipulado en las bases del certamen , al menos 16 artistas solicitaron a los organizadores de la 12 edición de la Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce retirar sus obras de la exposición dedicada a los seleccionados, informaron los concursantes.

El 3 de septiembre se otorgó el primer lugar en la categoría de grabado (que consta de 70 mil pesos) a Jesús Jiménez por su pieza titulada Cuarentena circular, realizada con impresiones de un sello fechador de goma.

Esa técnica, dijeron los artistas en desacuerdo, no corresponde a lo indicado en la convocatoria, la cual establece con claridad que los procedimientos tradicionales de grabado permitidos son: aguafuerte, aguatinta, punta seca, barnices, xilografía, linóleo, litografía y mezzotinta.

¿Por qué una pieza que no cumplía con lo elemental fue seleccionada? ¿Bajo qué parámetros la eligieron cuando no cumplía con las bases? ¿Quién fue el jurado que hizo la selección y la premiación? ¿Acaso están avalando una producción donde lo inequitativo muestra un problema más de fondo? ¿Puede un jurado no respetar la convocatoria institucional? , cuestionaron algunos participantes al conocer los resultados en una carta dirigida a los organizadores.

Argumento del jurado

Los integrantes del jurado, Octavio Vázquez, Berenice Torres y Santiago Espinosa de los Monteros, respondieron al director del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (Macaz, una de las instancias organizadoras a la par de la Secretaría de Cultura de Michoacán), con el argumento de que el trabajo seleccionado sí se apega a las técnicas primarias de los grabados, como la impresión .

El jurado explicó que al revisar las propuestas de los concursantes “encontramos que el apego a la tradición del grabado no siempre se cumple con ortodoxia: tamaños de papel, proceso de impresión, espacios claros rodeando a la placa y firma de la impresión entre los más relevantes.

“No fuimos ajenos a esas observaciones y decidimos avanzar atendiendo a la vehemencia expresiva de muchas de las piezas y a su búsqueda significativa sobre plataformas ya existentes. Prestigiamos (sic) también el profesionalismo no sólo de la obra producida, sino también su presentación y enmarcado, tomando en cuenta que la obra que resultó premiada pasaría a formar parte del acervo del Macaz, y su soporte es un tema fundamental para su conservación.