esde que se vio obligado a exiliarse voluntariamente , guarda silencio sepulcral. Tampoco aparece en público en Arabia Saudita, su refugio. No es el que deseara, pero allí está seguro, pues dicho reino no tiene tratado de extradición con Suiza, donde lo investigan por el presunto lavado de 100 millones de euros provenientes de los dirigentes sauditas.

Nadie ha desmentido a Larsen; mientras, aparecen más datos sobre la fortuna del ex jefe de Estado español, la cual calculó The New York Times en 2 mil 300 millones de dólares. El diario estadunidense también sostiene que, a diferencia de otras monarquías europeas, cuando Juan Carlos accedió al trono al morir el dictador Francisco Franco, prácticamente no poseía nada . La revista Forbes estima su fortuna en 2 mil millones de dólares.

Conocer el origen de ese enriquecimiento inexplicable abrirá una enorme cloaca. Quizá para no hacerlo público, la justicia española mira hacia otro lado.