No obstante, la Liga Mx no dio a conocer si en esta jornada se registraron más positivos en el plantel de La Máquina, que enfrentó el viernes a Mazatlán, debido a que los clubes reportan los casos de contagio cada quince días. Cabe destacar que Cruz Azul se medirá la próxima semana al América en el llamado clásico joven.

El brote que se presentó en Tijuana debe ser una lección no sólo para el equipo, sino para la Liga Mx y la misma sociedad. Los directivos deben invertir en un grupo especializado para que se haga un protocolo adecuado, al tiempo de que están obligados a ser más rigurosos en cuanto a la disciplina , apuntó López-Cervantes.

Destacó que en la Liga Mx han querido ahorrar en el gasto de pruebas y estas son las consecuencias, se debe ser consciente de que hay riesgo de contagio entre la toma de muestras para los exámenes y los resultados

Indicó que la liga mexicana de futbol debería seguir lineamientos como los que establecieron algunas universidades de Estados Unidos, donde realizan pruebas dos o tres veces por semana y se entregan los resultados lo antes posible .

Además, los clubes deben someter a sus integrantes a exámenes para determinar quiénes ya estuvieron contagiados y ahora presentan inmunidad . Lamentó que muchas personas creen que al salir negativos en la prueba son inmunes, lo cual es falso, porque la pandemia continúa .

Hizo énfasis en que debe existir mano dura en cuanto a la disciplina, tanto con los jugadores como con sus familiares. Muchos se van de fiesta, a restaurantes, no siguen el protocolo y después se contagian, tienen grandes salarios, sin embargo no cumplen con las indicaciones, la menor consecuencia será no jugar, pero al final todos pierden .

La Liga Mx también informó que detectó dos casos de coronavirus en jugadores de San Luis, quienes son asintomáticos.

Después de que se dieron a conocer los contagios en Tijuana, la Federación Mexicana de Futbol anunció que Rodolfo Cota fue convocado de última hora al microciclo que la selección nacional realizará este fin de semana.

Medios señalaron que el arquero de León sustituirá al guardameta de Xolos, Jonathan Orozco, aunque las autoridades de la Liga no confirmaron que fuera uno de los infectados. No obstante, Mauro Lainez, volante del conjunto fronterizo, sí acudirá a la concentración con el cuadro Tricolor.