Antes de su concierto, Óscar The Os Estrada, también llamado Railrod, explicó acerca de su propuesta musical: “se centra en el groove revitalizado de los años 70 y 80, mezclando sonidos del hard, glam y metal”.

Entre fuegos artificiales, las bocinas de los coches sonando al unísono y las luces al ritmo de la música, Railrod se mostró dispuesto a seguir dando batalla en el escenario.

Arrancó con los temas Krma y Can’t hide what you’re feelin’, baby e interpretó Dream On de Aerosmith y hasta un popurrí con canciones de Metallica, Led Zeppelin, Kiss y Guns N’ Roses. The Os se despidió con Quit?, tema que cuenta con un tremendo puntilleo de guitarra.

The Os contó a La Jornada que sus influencias fueron Guns N’ Roses, Van Halen y Metallica, entre otras bandas. Comenzó a desarrollar sus inquietudes a temprana edad con guitarra y amplificador, que llevaba a la escuela. En 2014 fundó Railrod, para “mantener vivo el rock y que las nuevas generaciones reconozcan su sonido, esa fusión del groove de la década de los 70 y la fuerza del glam”.