De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 13 de septiembre de 2020, p. 5

La iniciativa Creadores en aislamiento ha permitido que artistas compartan su experiencia en este confinamiento, los retos y las formas en las que se han reinventado, así como mostrar su visión humanista y su enfoque hacia el arte .

En el contexto de Cultura y Salud, la Universidad de Guadalajara, a través de Cultura UDG, propició las mesas de diálogo Creadores en aislamiento, tomando como base el libro electrónico homónimo, que reúne escritos elaborados en los espacios personales e íntimos, de 120 destacados creadores de cine, teatro, música, literatura, danza, artes plásticas y artes visuales de 15 países.

Para presentar la agenda de Creadores en aislamiento y el programa Salud y Cultura, se reunieron la actriz Diana Bracho, el escritor Alberto Ruy-Sánchez, el músico Sabo Romo y la directora de cine Rita Basulto, quienes, en compañía de Igor Lozada Rivera Melo, coordinador general de extensión y difusión cultural de la Universidad de Guadalajara, así como Nelly Rosales Plascencia, de Conexión, hablaron sobre el proyecto.

Romo precisó que Creadores en Aislamiento les ha permitido entablar un diálogo abierto desde la vulnerabilidad y las emociones, o lo que han creado. Estamos buscando la manera de ser inmortales y no morirnos . Dijo que en la pandemia ha sido capaz de hacer junto a otros colegas un disco a distancia”.

Agregó: El rock y la literatura son los que me han salvado de vivir abajo de un puente .