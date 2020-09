Los manifestantes abordaron un convoy y con altavoz en mano decían a los pasajeros no estar de acuerdo con la medida, pues consideran que se les criminaliza. No respondamos a las agresiones, no estamos de acuerdo en que hayan puesto caninos para perseguir a todos los consumidores responsables de cannabis ,

Pier Coppe, uno de los manifestantes, recordó que tuvieron un encuentro con Sheinbaum en enero en el que solicitaron que no se criminalice su movimiento, por lo que insistió en que rechazan la política de usar perros catalogados como arma para interactuar con ciudadanos inocentes. No somos criminales. Como personas mexicanas, estamos cansadas de los abusos policiacos, hartos de que nos maltraten por un consumo que no daña a nadie y ya no estamos dispuestos a tolerar un trato que siga atentando con nuestra dignidad , indican en la misiva.

Los manifestantes forman parte del plantón que se ubica frente al edificio del Senado para exigir que se legisle en esa materia.