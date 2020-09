▲ “Ellos no me querían y su rechazo me facilitó las cosas, asegura el cineasta colombiano-estadunidense; en la imagen, durante la filmación de Critical Thinking. Foto Ap

Lo que pasa con los latinos, más que con cualquier otro grupo, es una eliminación sicosocial , consideró el actor, dramaturgo y cineasta de 56 años. “Somos el grupo étnico más grande en Estados Unidos. Somos 25 por ciento de la taquilla, 30 por ciento de la población de las escuelas públicas y nuestros niños no se ven en las películas, no se ven a ellos mismos en la televisión.

“Me sentí identificado con la historia de esos chicos que estaban en un barrio pesado y no encajaban. No querían ser gángsters, no querían jugar futbol. Eran intelectuales de calle, ratones de biblioteca, nerds. Y este maestro creó un espacio seguro para ellos”, contó.

Leguizamo, que a lo largo de casi cuatro décadas de trayectoria ha sido galardonado con premios Tony y Emmy y ha aparecido en películas como Spawn y To Wong Foo, Thanks for Everything!, Julie Newmar (Reinas o reyes), entre muchas otras, recordó que para los latinos nunca ha sido fácil trabajar en la industria del espectáculo.

Tú sabes, ser un actor latino en Hollywood siempre iba a ser un reto. Ellos no me querían, así que su rechazo me facilitó las cosas porque me hizo rechazarlos. No me importaba lo que pensaran de mí, no me importaba dónde querían que estuviera o cómo querían que fuera. Simplemente tomé las decisiones que me complacían, que me desafiaban , sostuvo.

Para el actor, el caldo de cultivo que creó el gobierno de Donald Trump y la pandemia del Covid-19, además de la reflexión por el movimiento Black lives matter, ha llevado a los servicios de streaming a abrir los ojos ante la necesidad de una representación más diversa.

Creo que todos están entendiendo la eliminación sicosocial que la gente latina y negra ha vivido en este país. No es que estemos pidiendo algo que no nos pertenece. Nosotros hemos contribuido, hemos hecho este país. Los latinos inventaron la televisión a color , señaló en referencia al inventor mexicano Guillermo González Camarena.

El consejo de Leguizamo para los jóvenes latinos que buscan un espacio en la industria del espectáculo es que acepten cualquier trabajo que les ofrezcan.