Era sorprendente ver cómo los públicos que no entienden el español y mucho menos el español cubano se le entregaban cuando interpretaba con su gracia Messie Julián, de Orefiché, el afro de Carpentier Écue-Yamba-ó, o esa gracejada de Simmons, Chivo que rompe tambó.

Bola de nieve fue también compositor excelso, pero nunca aceptó tal mérito. ¿Compositor? es una palabra muy grande que implica un gran respeto , decía. Lo que yo hago son cancioncitas . Sin embargo, su buen amigo Nicolás Guillén le prodigaba consideraciones en ese sentido. Decía que Bola de Nieve no era sólo un gran compositor, sino también poeta cuyo arte estaba siempre del lado del pueblo.

Cuando apareció en una casa editora de La Habana su famosísima canción de cuna Drumí mobila, el poeta Roberto Fernández Retamar simplemente la calificó de obra genial . Pero Bola de Nieve no hacía caso de los halagos y ensimismado en la música seguía escribiendo cancioncitas , de las que ahora se recuerdan Ay, venga paloma, Becqueriana, Pobrecitos mis recuerdos, Si me pudieras querer, Arroyito de mi casa y Ay, amor, entre más de 100 que hizo en vida.

Bola de Nieve falleció el 2 de octubre de 1971 en la Ciudad de México. Su cuerpo fue trasladado a Cuba, donde se le rindió un gran homenaje. A Nicolás Guillén le tocó decir las palabras de despedida: “Queridos amigos, para mí en lo personal, la extinción de Bola de Nieve ha sido una catástrofe sentimental. Estoy ligado a su presencia y su arte como me hallé siempre por más de 40 años. Estoy seguro que la sacudida no ha sido menor para el pueblo en cuyo seno vivió y ha muerto. Pero no le lloremos. La muerte fracasa allí donde tiene que enfrentarse a la gestión vital de sus víctimas, si esta gestión ha sido útil. ¿Acaso no es vivir este quedarse en la memoria de nuestros amigos, en el temor de nuestros adversarios, en el reconocimiento amoroso de nuestros conciudadanos? Veamos pues a Bola como siempre. Bola con su piano, Bola con su frac. Bola con su sonrisa y su canción”.