Es increíble. Fue una carrera muy loca y la capitalizamos. He pasado por mucho en 18 meses, me cuesta darle el peso a esto , declaró el francés de su primera victoria en Fórmula 1.

Además, la victoria de Pierre Gasly es una sorpresa en una temporada ampliamente dominada por los Mercedes.

Hamilton, finalizó séptimo después de comenzar desde la pole liderando y cayendo al último puesto tras ser penalizado 10 segundos por ingresar a la línea de los pits con una luz roja durante el primero de dos despliegues de autos de seguridad.

El británico apuró a la zona de pits apenas se produjo el ingreso del coche de seguridad tras la avería que frenó al monoplaza de Kevin Magnussen. Lo hizo sin saber que su entrada no estaba autorizada mientras se trataba de retirar el Haas del danés.

A pesar de la mala carrera, el seis veces campeón del mundo se defendió y mantuvo su ventaja de 47 unidades en la cima, ahora sobre su compañero Bottas, quien tuvo un comienzo pésimo y terminó en la quinta posición.

Hamilton tiene 164 puntos después de ocho carreras frente a los 117 de Bottas, mientras Verstappen, quien antes de la carrera era el escolta del británico, se retiró por problemas mecánicos y cayó al tercer lugar de la posición general de pilotos con 110 puntos.

No supimos hacer las cosas en esa parada en pits. No vi el anuncio y asumo la responsabilidad. Me toca aprender la lección. Pero quedar séptimo y sacar la vuelta rápida para rescatar puntos no está mal , dijo Hamilton.

El mexicano Sergio Pérez reconoció que no fue su día. “Pasamos de estar peleando el podio –tras salir cuarto en la parrilla– a luchar por un solo punto”, publicó en Twitter.

La competencia tuvo que ser interrumpida debido a un espectacular accidente sin gravedad, del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que Sebastian Vettel perdió sus frenos y se estrelló contra las barreras poco antes de entrar a boxes y abandonar, en otro fin de semana nefasto para la escudería que corría en su feudo.