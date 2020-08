Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 31 de agosto de 2020, p. a11

Las Canciones inmunes, del músico argentino Felipe Staiti, son temas atemporales y con espíritu que permanecieron guardados durante años, pero fueron desempolvados y despertados de su letargo durante la cuarentena por el Covid-19, que ha mantenido estático al mundo.

Staiti es cofundador de los Enanitos Verdes, que celebrarían este año cuatro décadas de trayectoria, pero por la pandemia, la banda roquera tuvo un receso forzoso, lo cual fue ocasión para que el guitarrista se enfocara en recuperar sus canciones inmunes , grabadas en su estudio, hace varios años.

Los Enanitos Verdes son un referente del rock en tu idioma; la agrupación surgió en Mendoza, Argentina, en 1979, con Marciano Cantero, Daniel Piccolo y Felipe Staiti. Entre sus temas han quedado imborrables La muralla verde, Lamento boliviano, Amores lejanos, Luz de día y Te vi en un tren.

Staiti charló con La Jornada acerca de su EP, el cual tendrá un segundo episodio, con otros cinco temas después de diciembre. Como el nombre lo indica, todas son canciones inmunes, en concordancia con estos tiempos en que la inmunidad es necesaria en la cuarentena que hemos vivido alrededor del mundo , explicó.

Esta situación, derivada de la emergencia sanitaria, prosiguió, “también me atacó y afectó, pero me sirvió porque me puse a desarchivar canciones que tenía grabadas, las cuales nadie había escuchado ni habían formado parte de algún proyecto. Estos temas tienen –sin duda– un espíritu y algo que se ha mantenido intacto con el paso del tiempo”.

Batería, bajos y guitarras

De estas canciones, algunas de hace 20 años, si no te lo digo, no te das cuenta de la época de su creación, porque son atemporales, por eso decidí despertarlas de ese letargo, con algunos sonidos como el de baterías, bajos y guitarras, que quedaron tal como fueron grabadas originalmente .

Lo acompañaron amigos músicos, como Natalio Faingold, Didier Turdelo y Gerardo Lucero. Las guitarras –en su mayoría– son las documentadas en el momento de haber sido grabadas en su casa de la calle Gutemberg, de Mendoza, Argentina, además de que fueron mezcladas y masterizadas por Gustavo Borner en Los Ángeles, California.