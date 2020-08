En Reino Unido, los teatros han recibido luz verde a fin de reabrir este mes, pero para la gran mayoría de lugares, la posibilidad de que la cortina se alce pronto es remota. Para otros, podría incluso no pasar.

Todos los teatros sobreviven por la venta de entradas, y si sólo puedes vender 20 por ciento de tus asientos simplemente no es factible. No tiene sentido abrir , describió Kirby a The Independent.

La historia del teatro británico no es sólo una parte importante en el paisaje cultural de la nación, es también un gran negocio y un gran generador de empleos.

Los cierres ya han empezado. El Nuffield Theatre en Southampton, alguna vez llamado teatro local del año, anunció que cerraría luego de más de cinco décadas. Se esperan más, a menos que el gobierno haga más laxas las reglas de distanciamiento social o dé apoyo financiero.