os reflectores han apuntado poco hacia Holy Wave, quintento de Austin, Texas, que en 2020 despunta por generar un cuarto álbum estupendo y exquisitamente viajero. Tan poca atención mediática ha sido injusta, aunque comprensibles, pues les importa más hacer buena música que exacerbar su imagen. Con todo, arropados por la escena psicodélica de su estado, donde ocurren festivales grosos como el Austin City Limits Music Fest o el Levitation, en los cuales han participado, es a partir de lucirse en los escenarios que su nombre se ha ido diseminando entre los oídos adictos al sonido envolvente y lisérgico (estuvieron en México en 2017, en el festival Nrmal).

Interloper es el nombre del nuevo disco, en el que su sicodelia suave y gaseosa llega a un punto de mayor finura, después de haber comenzado en 2011 con un sonido más garage y ruidoso. Con el tiempo, sus líderes, los multinstrumentistas Kyle Hager y Julián Ruiz, originarios de El Paso, fueron macerando su propuesta, atravesando nebulosas de distorsión, atmósferas de eco guitarroso, melodías trepidantes y texturas shoegazeras. Si bien muchos podrían pensarles como seguidores de ese sonido que los australianos de Tame Impala ya dejaron atrás, en realidad ambas bandas se formaron en los mismos años y los Holy Wave no son ningunos advenedizos. Si bien no tienen pudor por mostrar su parentela, el resultado aquí es un elegante collage que pasa por los universos de Stereolab, King Gizzard, Air, Pink Floyd, Sean Lennon y los citados tributarios de Kevin Parker, sin sonar tampoco a copia de ninguno de ellos. De manera fantástica, llenan el aire con capas y capas de sonido, donde los teclados análogos tienen un papel crucial, montados sobre frecuentes ritmos motóricos actualizados, mejor conocidos como kraut. Las guitarras en llamas de distorsión no atosigan, pues entran sólo en momentos clave, para elevar el traslado cerebral. Y lejos de irse por caminos stoner, lo asombroso es que para ser sicodélico, es un disco terso, que logra complejidad de producción sin ser estridente, lo cual les desmarca de lo setentero típico. Para nada son una banda retro, sino una comprensión tercera de diversas influencias soñadoras que alcanza a ofrecer una voz propia. De lo más rico y luminoso, lleno de paz e intensidad que escucharán en este año sombrío.

Pioneras Electrónicas. Julieta Íntima. Molotov. Fuji Fest.

Viernes 21. 1. Pioneras Electrónicas, ciclo que inició en febrero en Casa del Lago, prosigue con un montaje que propone repensar la electrónica a partir de la visión de mujeres que han aportado hallazgos sonoros y tecnológicos. Hoy, la electrónica contemporánea de Lucrecia Dalt (Colombia), los visuales de Nika Milano y la producción de Malitzin Cortés (ambas de México). Desde el espacio de realidad aumentada Fábrica VR, los espectadores podrán acceder mediante un avatar e interactuar con dicho entorno, adaptado también al de Casa del Lago Online. 21 horas, acceso libre por: www.casadellago.unam.mx/ encasa. 2. Al no poder llevarse a cabo el Fuji Rock Fest, uno de los festivales más importantes de Japón, iniciado en 1997, su canal oficial (bit.ly/31dtGk0) transmitirá durante tres días los mejores actos que han pasado por sus escenarios: Radiohead, Beastie Boys, The Cure, Chemical Brothers, Beck, James Blake, Jack White, Primal Scream, Wilco, LCD Soundsystem, Anderson .Paak, Cornelius, FKA Twigs, Yellow Magic Orchestra, The XX, entre otros. Cartel completo, horarios: https://en.fujirockfestival.com/news/0731a.